DGS tercih kılavuzu: DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

DGS tercih kılavuzu 29 Ağustos 2023 Salı günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. DGS tercihleri 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar kılavuzda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DGS tercih kılavuzu yayınlandı, DGS tercih işlemlerin puanı hesaplanan yüzbinlerce lisans programı adayı ÖSYM tarafından belirlenen programlar arasından tercih yapacak. Dört yıllık üniversite tercihleri yapacak öğrenciler kılavuz sayesinde üniversite kontenjanlarını ve üniversitelerin DGS sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerinde geçilebilecek bölümleri öğrenebilecek. Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos – 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.