DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İpucu veren tarih…

DGS tercih sonuçları yeni öğretim dönemine dört yıllık bir üniversite bölümünde girmek isteyen yüzbinlerce aday tarafından bekleniyor. ÖSYM, DGS tercih sonuçları için tarih paylaşmadı ancak geçtiğimiz senelerin açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların gelecek hafta erişime açılması bekleniyor.

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DGS tercih sonuçları, sonuçların açıklanmasının ardından merak konusu oldu ancak ÖSYM henüz tarih paylaşımında bulunmadı. ÖSYM henüz tarihi duyurmuş olmamasına rağmen geçmiş senelerin tarihleri ipucu veriyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz yıl tercih süreci 1 Eylül günü bitmiş, tercih sonuçları ise 6 gün sonra 7 Eylül günü açıklanmıştı.

Geçtiğimiz senenin tarihleri baz alındığında 2023 yılında DGS tercih sonuçlarının 11 Eylül Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuç açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.