DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS tercihleri, sonuçların açıklanmasının ardından merak konusu oldu ancak ÖSYM henüz tarih paylaşımında bulunmadı. Tercih dönemi için geçmiş dönemler ipucu veriyor. Sonuçlar geçtiğimiz yıl da 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercihleri ise 24 Ağustos günü başlamıştı.

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Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen aday DGS tercihleri için bekliyor. ÖSYM henüz tarihi duyurmuş olmamasına rağmen geçmiş senelerin tarihleri ipucu veriyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için tarih açıklanmadı ancak ÖSYM geçtiğimiz yıl da DGS sonuçlarını 11 Ağustos günü açıklamış, tercihleri 24 Ağustos’ta başlatmıştı.

2023 yılında da DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.