DGS tercihleri ne zaman, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercih işlemlerin puanı hesaplanan yüzbinlerce lisans programı adayı tarafından gerçekleştirilecek. ÖSYM henüz DGS tercihleri için tarih bilgisi ve DGS tercih kılavuzu paylaşmadı ancak işlemlerin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DGS tercihleri, eğitim hayatına dört yıllık bir programda devam etmek isteyen adaylar tarafından gerçekleştirilecek ancak şu ana dek ÖSYM konu hakkında bir açıklama yapmadı. Tercih dönemi için geçmiş dönemler ipucu veriyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM tarih duyurusu yapmadı ancak geçen sene DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı, tercih süreci 24 Ağustos’ta başladı.

2023 yılında da DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.