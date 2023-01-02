Dört öğrenciye ikisi profesör 11 hoca ders veriyor

Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nde sadece dört öğrenci eğitim görüyor. Bölümde ikisi profesör, ikisi doçent, beşi doktor öğretim üyesi, ikisi de araştırma görevlisi olmak üzere 11 eğitimci ders veriyor.

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Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü’nde Türkçe verilen dersler, bu sene YÖK onayıyla yüzde 100 İngilizce verilmeye başlandı.

Bu yıl dört öğrencinin kabul edildiği bölümde ikisi profesör, ikisi doçent, beşi doktor öğretim üyesi, ikisi de araştırma görevlisi olmak üzere 11 eğitimci ders veriyor.

Öğrenciler alacakları eğitimle, sismik araştırmalarla petrolün nerede bulunacağını, nasıl çıkarılacağını, çıkarıldıktan sonra ne gibi işlemler yapılacağını, nakliye sürecini hem üniversitede hem de sahada öğrenerek, mezun olduktan sonra ulusal ve uluslararası firmalara deneyimli olarak başvurabilecek.

“SINIRLI SAYIDA TUTUYORUZ”

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, eğitimi yüzde 100 İngilizceye dönüştürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Yüzde 100 İngilizce programımıza dört öğrencimiz dahil oldu. Biz bunun önümüzdeki senelerde 10-15’i bulmasını amaçlıyoruz. Sayımızı bilerek çok fazla yükseltmiyoruz. Sayı sınırlı ve az olunca öğrencilerimize çok nitelikli eğitim veriyoruz. Teorik bilginin yanı sıra petrolün çıktığı, TPAO ve TÜPRAŞ’ın aktif olarak çalışmalarını yürüttüğü Batı Raman Dağı’nda öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz.”

“BU BÖLÜMÜ TERCİH ETMEK BÜYÜK AVANTAJ”

Bölümün öğrencisi Hatice Sezer de birincilikle yerleştiğini dile getirerek, şunları söyledi:

– Batman bir petrol şehri. Ben de Batmanlıyım. Batman’ın petrol şehri olmasını bir avantaja çevirip, petrol ve doğal gaz mühendisliğini tercih ettim. Diğer illere de puanım yetiyordu ama Batman’ı tercih ettim ve birincilikle yerleştim.

– Batman’da bu bölümü tercih etmek çok büyük bir avantaj çünkü direkt petrol sahası. İş çalışma alanları var. Bölümden mezun olduktan sonra bu edindiğim bilgileri deneyimleyebileceğim bir staj alanı var. Meslek ile ilgili hedefim ilk önce mezun olduktan sonra 3-4 yıl kadar sahada çalışmak. Daha sonra da yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. (DHA)