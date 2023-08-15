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DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında açıklandı. Tercihlere katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

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DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren sonuçlara ulaşabilecek.

ÖSYM BİLGİ SAYFASI

DUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

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