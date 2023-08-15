DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında açıklandı. Tercihlere katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren sonuçlara ulaşabilecek.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
DUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.