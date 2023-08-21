DYK başvuru ne zaman? DYK kılavuzu yayınlandı…

MEB'e bağlı okulların 8, 11 ve 12. sınıflarında eğitim göre öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme (DYK) kursları açılacak. DYK kılavuzu MEB tarafından yayınlanırken, öğrenciler DYK başvuru işlemlerini 24-28 Ağustos 2023 tarihlerinde "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden yapabilecek.

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları için başvuru tarihleri belli oldu.

DYK BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca açılacak kurs merkezleri belirlenerek 19-22 Ağustos’ta e-Kurs modülüne işlenecek. Kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması ve onaylanması 22-24 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Öğretmen ve öğrenci başvurularının alınması 24-28 Ağustos’ta, kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-Kurs modülüne girilmesi ile il ve ilçe merkez komisyonunca öğretmenlerin görevlendirilmesi 28-31 Ağustos, kurs sınıflarının oluşturulması 31 Ağustos-3 Eylül, kurslar ise 4 Eylül 2023-7 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Kurslara katılmak isteyenler, “https://e-kurs.meb.gov.tr” internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvurabilecek.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ GÖREV ALABİLECEK

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecek. Özel okul öğretmenleri, “https://e-kurs.meb.gov.tr” internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.

REHBER ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman; oluşturulan sınıfların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, il ve ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilecek. Rehber öğretmen/psikolojik danışman, yönerge hükümlerinde belirlenen görevleri yerine getirecek.

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ve 11’inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders; 12’nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek. Haftalık ders süresi 8 ve 11’inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12’nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olabilecek