E-Okul ne zaman kapanıyor, e Okul not girişleri kapandı mı?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte e-okul not girişinin kapanma tarihine yönelik araştırmalar başladı, e okul not girişi karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet veriyor ancak yoğunluk nedeniyle bazı zamanlar girilememesi e-Okul kapatıldığı şeklinde yorumlanıyor.

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Yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından öğrenciler karnelerini alarak tatile çıkacak. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kaldığı için veliler öğrencilerin notlarını öğrenmek istiyor. “e Okul not girişi ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt aranırken, kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor, not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılacak.

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet veriyor. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS’nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak’tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E OKUL VBS’YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yani kısa adı VBS’ye giriş yapmak için öncelikle ”e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.