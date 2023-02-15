Eğitim enkaz altında kaldı

Türkiye’de jeoloji mühendisliği bölümü olan 9 ve jeofizik mühendisliği olan 5 üniversite var. Jeoloji mühendisliğinin toplam 322 kontenjanından 78’i, jeofizik mühendisliğinin ise 136 kontenjanından 57’si boş kaldı. Çukurova Üniversitesi aylık asgari ücret kadar burs vadetse de 1. sınıfa sadece 1 öğrenci alabildi.

Sultan UÇAR

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Türkiye'de 208 üniversite var. Ancak tamamı devlet sadece 32'sinde jeoloji mühendisliği bölümü vardı. Öğrenci sayısı 3 bin 233 iken 2023 YKS'de bu 32 üniversiteden 23'ü jeoloji mühendisliği için birinci sınıf açmadı. 208 üniversiteden 199'unda artık jeoloji mühendisliği bölümü yok. Jeoloji mühendisliği için bölüm açan toplam 9 üniversite için de 2023'de sadece 322 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Mezunları işsiz kaldığı için açılan 322 kontenjanın, 244'ü dolarken, 78'i boş kaldı.

YARISI BOŞ KALDI

Ankara Üniversitesi 41, Hacettepe Üniversitesi 52, İTÜ 62 ve ODTÜ 62 öğrenciyle kontenjanını tam doldurdu. İÜ Cerrahpaşa Üniversitesi jeoloji mühendisliği bölümünün açtığı 31 öğrenci kontenjanına 15 öğrenci yerleşirken, 16 kontenjan boş kaldı. Fırat Üniversitesi'nin 11 kontenjanına 2 öğrenci, Akdeniz Üniversitesi'nin 21 kontenjanına 3 öğrenci, Dokuz Eylül'ün 21 kontenjanına 6 öğrenci girdi.

1. SINIFTA 1 ÖĞRENCİ

Çukurova Üniversitesi jeoloji mühendisliği bölümü 2023'de en az öğrenci alan üniversite oldu. Üniversite, jeoloji mühendisliği için 21 kontenjan açsa da, sadece 1 öğrenci alabildi. Birinci sınıfa bu yıl gelecek öğrencilere 9 ay boyunca aylık net asgari ücret tutarı kadar (8 bin 500 TL) burs vadetmesine rağmen öğrenciler işsizlik nedeniyle bu bölümü seçmedi.

203 ÜNİVERSİTEDE JEOFİZİK YOK

Jeofizik Mühendisliğinde de durum çok farklı değil. 2022'de 10 üniversitede 1001 jeofizik mühendisi öğrencisi vardı. 2023'de Dokuz Eylül, İTÜ, İÜ Cerrahpaşa ve Kocaeli Üniversitesi olmak üzere üniversite sayı 5'e düştü. 5 üniversite için açılan 136 kontenjanın sadece 89'u dolarken, 57'si boş kaldı. Türkiye' deki 208 üniversiteden 203'ü artık jeofizik mühendisi yetiştirmiyor.

5 ÜNİVERSİTEDE DAHA KAPANIYOR

Jeofizik mühendisliği bölümüne 2023'de yerleşen toplam 89 öğrenci var. En düşük puanla yerleşen son öğrenci yine 298'le İÜ Cerrahpaşa'ya girdi. Bu öğrenci 200 soruda 30'u sözel, 39,5'i sayısal toplam 69.5 net yaptı. Süleyman Demirel, Karadeniz Teknik, Sakarya, Çanakkale 18 Mart ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, birinci sınıfa öğrenci almayarak, jeofizik mühendisliği bölümlerini kademeli kapatıyor.

SAYISAL BİLMEYEN MÜHENDİS ÇIKACAK!



Türkiye genelinde tüm üniversiteler içinde sadece 9 üniversitede jeoloji mühendisliği bölümü var ve bu yıl sadece 244 öğrenci yerleşti. En düşük 298 puanla İÜ Cerrahpaşa, Dokuz Eylül ve Akdeniz Üniversitesi öğrenci aldı. Son giren öğrenci 200 sorudan 75 net yapabildi. Netlerinin 36'sı sayısal, 39'u sosyalden oluştu. Sayısaldaki 140 sorudan sadece 39'unu yapabildi.

SAHİBİNDEN KİRALIK MÜHENDİS DİPLOMASI

Cumhurbaşkanlığı 2020 ÜNVERİ Raporu'na göre jeoloji mühendislerinin yüzde 58.3'ü ve jeofizik mühendislerinin yüzde 62.9'u iş bulamıyor. İş bulamayan jeofizik mühendislerinin diplomalarını internetten asgari ücretle kiraladığı görüldü. Jeoloji Mühendisi M.H, “İş yok. Asgari ücret yazdım ama daha az verseler de diplomamı kiraya veririm. Yapı denetim firmaları kiralıyor. Arkadaşlarım da kiraya verdi” dedi.

SINIFLAR BOŞ KALDI

Jeofizik mühendisi yetiştiren 5 üniversite içinde İTÜ 62 kontenjanı ful doldururken, kalan 4 üniversitenin kontenjanı tam dolmadı. Yurt genelinde bu bölüme yerleşen 89 öğrenciden 62'si İTÜ'yü seçti. Kocaeli'nin 16 kontenjanına 3 öğrenci, Dokuz Eylül'ün 21 kontenjana 4 öğrenci girdi.