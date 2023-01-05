EKPSS kura tercihleri başladı! EKPSS kura başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. EKPSS kura tercihleri 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.
ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
EKPSS KURA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.