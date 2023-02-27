EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS sonuçları sorgulama ekranı…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli sınav sonuçları açıklandı. EKPSS sonuçları ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebiliyor.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-13 Ocak 2023’te yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre, kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.
EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.