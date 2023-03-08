EKYS ne zaman? ÖSYM, EKYS sınav tarihini duyurdu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ertelenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

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Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için düzenlenecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için MEB tarafından duyuru yapıldı.

EKYS NE ZAMAN?

5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. 21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacak.

ÜÇ İLDE EKYS YAPILMAYACAK

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-MEB-EKYS sınavı yapılmayacaktır. 2023-MEB-EKYS sınavına Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde; sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde sınava alınacaktır.

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (EKYS) olarak belirlendi.