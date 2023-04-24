Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından gerçekleştirilecek engelli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde yapılacak törenle ilan edilecek, göreve başlama tarihi ise 1 Eylül 2023 olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Engelli öğretmen tercihlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama sonuçlarını beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engelli öğretmen atama sonuçları için tarih verdi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih başvuruları 12 Nisan-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde yapılacak törenle ilan edilecek.

Göreve başlama tarihi ise 1 Eylül 2023 olacak.

EKPSS'DEN 50 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2020 veya 2022'de düzenlenen EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, “Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.” bilgisini paylaştı. AA