Engelli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu! Engelli öğretmen ataması tercih ekranı…

Engelli öğretmen ataması için tercih başvurusu başladı, ayrıca adayların tercihlerini yapmak için inceleyeceği kontenjanlar da belli oldu. Adaylar engelli öğretmen ataması tercihlerini 12-15 Nisan'da "http://basvurular.meb.gov.tr/" sayfası üzerinden gerçekleştirecek. Atama için en geniş kontenjan 519 kişi ile Türk Dili ve Edebiyat öğretmenliği ve 415 kişi ile Tarih öğretmenliğine verildi.

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MEB tarafından gerçekleştirilecek engelli öğretmen ataması için tercih aşaması başladı. İlgili öğretmenlerin atanacakları atanabilecek kontenjanlar MEB tarafından yayımlandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURUSU

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması için 2020 ve 2022 EKPSS’den 50 ve üzeri puan alanlar 12-15 Nisan’da tercih yapabilecek.

Engelli öğretmen ataması tercihleri “http://basvurular.meb.gov.tr/” sayfası üzerinde yapılabilecek.

EKPSS’DEN 50 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2020 veya 2022’de düzenlenen EKPSS’den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, “Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs’ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.” bilgisini paylaştı. AA