Erdoğan’ın imzasıyla Maarif Vakfı’na 3.5 milyar daha

Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak üzere kurulan, Paralel "Milli Eğitim Bakanlığı" olarak eleştirilen, Maarif Vakfı'na Cumhurbaşkanı Kararı'yla 3.5 milyar lira daha aktarıldı. Para Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden çıkacak.

Sozcu.com.tr

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Türkiye Maarif Vakfı’na 3 milyar 499 milyon 874 bin TL verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi’nden çıkacak paraya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maarif Foundaition USA’e aktardığı paralarla gündeme gelen vakfa aktarılacak kaynakla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’nın amacı şöyle açıklandı:

Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecekeğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğtim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na kaynak aktarılması…

Türkiye Maarif Vakfı, AKP’nin FETÖ’nün yurtdışındaki okullarına alternatif eğitim kurumları oluşturmak, mevcutları da bünyeye toplamak amacıyla kuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye Maarif Vakfı'nın, paralel bir Milli Eğitim Bakanlığı gibi faaliyet yürüttüğünü kaydetmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakfın başkan vekiliydi.

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