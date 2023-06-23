Galatasaray İlkokulu kurasını kaçırmayın!

Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi’ne bağlı eğitim verilen Galatasaray İlkokulu 1. sınıfına her yıl noter kurası ile 50 öğrenci alınıyor. Kurada çıkan 50 şanslı öğrenci, ortaokul sonrası LGS puan şartı olmaksızın GS Lisesi’ne kayıt hakkı kazanıyor.

Sultan UÇAR

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ŞANSLI 50 ÖĞRENCİ

Türkiye'deki en eski eğitim kurumlarından 542 yıllık tarihiyle Mektebi Sultani yani Galatasaray, kapıları bir kez daha mini mini birler için açıyor. İlkokul 1. sınıfa her yıl kurayla 50 öğrenci alınıp, 25'er kişilik 2 sınıf açılıyor. Devlet okulu olan ve ücretsiz eğitim verilen Galatasaray'ın kurasına katılmak için 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında randevu alıp, ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Başvuru için ikamet tutması şartı yok.

PİYANGO ÇEKİLECEK

Galatasaray İlkokulu kurası, 17 Temmuz 2023'te saat 11:00'de okul bahçesinde, velilerin de katılımıyla, noter huzurunda ve piyango yöntemiyle çekiliyor. Kurada çıkan 50 şanslı çocuğun kesin kaydı, bu yıl 24 Temmuz 2023'e kadar yapılacak. 2022'de kura ücreti 500 TL olup, 9 bin 850 aday başvurmuştu. Bu yıl kura ücreti henüz açıklanmadı.

Yaşı kaç olanlar başvurabilir?

Doğum tarihi 30.09.2016 – 31.12.2017 tarihleri arası olan 69-84 aylıklar için aileler başvuru yapabiliyor. 01.01.2018 – 31.03.2018 arası doğan 66-67-68 aylıklar için anne, baba veya vasilerinin, ‘Birinci sınıfa gidebilir' diye yazılı onayı isteniyor.

BİRİNCİ SINIFLAR KURAYA GİRER Mİ?

2022-2023 eğitim yılında bir ilkokulun 1.sınıfına kayıt yaptırmış, devam etmiş veya yarım bırakmış öğrenciler kesinlikle kuraya katılamazlar. Velisinin yanlış beyanıyla, kuraya katılanlar ve kurada çıksalar da, kesin kayıt yaptıramıyor.

GS LİSESİNE GEÇİŞ NASIL OLUYOR?

Kurada çıkıp, GS ortaokulunu yazılıp/bitiren her öğrenci, Türkçe ve Fransızca dillerinden sınava alınıyor. Sınavda her iki dil için de ayrı ayrı 100 üzerinden 70 alan öğrenci, doğrudan lise 9. sınıfa kaydediliyor. Puanı düşük olanlar önce Fransızca hazırlık sınıfına gidiyor.

Mektebi Sultani 542 yaşına girdi

Galatasaray Lisesi, Saray Mektebi olarak 542 yıl önce 1481'de II. Bayezid döneminde Galata sırtlarında kuruldu. Sultan Abdülaziz döneminde 1868'de Mektebi Sultani adını aldı. Osmanlı, Batılılaşma uygulamalarının sembolü oldu. Fransa'daki liseye denk bir eğitim ve diploma veriliyor. 1927'de Cumhuriyet döneminde adı Galatasaray Lisesi oldu. Türkiye ve Fransa arasında 1992'de imzalanan protokolle, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu adı altında toplandı.