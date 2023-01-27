Geleceğin aşçıları 5.4 milyon TL ciro yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geçen yıl yaptığı yemeklerin satışından 5 milyon 407 bin lira ciro elde edildi.

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Lisede eğitim gören Yiyecek ve İçecek Alanı öğrencileri, kentte anaokulu, ilkokul ve lisede eğitim gören çocukların yanı sıra resmi kurumlar ile bazı özel firmalar için de yemek hazırlıyor.

Yemek atölyesinde 6 usta öğreticinin yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler görev alıyor.

Kentte 30 farklı noktaya her gün öğretmenlerinin gözetiminde sıcak yemek hizmeti sunan öğrenciler, aldıkları eğitimleri yemek yaparak pratiğe döküyor.

Geleceğin aşçılarının yetiştiği okulda, öğrencilerin geçen yıl yaptığı yemeklerin satışından 5 milyon 407 bin lira ciro elde edildi.

Okulun müdürü Oğuz Günaçan, öğrencilerin mutfakta öğretmen ve usta öğreticilerle çalışarak yiyecek ve içecek hazırladıklarını söyledi.

Okula ait bir de 16 odalı uygulama oteli olduğunu belirten Günaçan, “Uygulama oteli ve mutfak atölyemiz, okulumuz bünyesinde kurulan döner sermaye işletmemiz sayesinde bilgi önce işe, ardından da ekonomik değere dönüşmektedir.” dedi.

HEDEF 12 MİLYON TL

Günaçan, öğrencilerin okulda eğitimlerini beceriye dönüştürmelerinin yanı sıra harçlıklarını da kazandıklarını ifade etti.

“2022 yılında 5 milyon 407 bin lira ciroyla Tekirdağ’da en çok ciro yapan döner sermaye işletmesi biz olduk.” diyen Günaçan, şunları kaydetti:

“Buradaki usta öğreticiler de hepsi bizim okulumuzdan mezun olmuş. Okulu bitirenler yine burada istihdam edilerek, öğretmen ve öğrencilerimizle çalışarak değer üretmekteler. Bu yıl hedefimiz 12 milyon lira ciro elde etmek. Bu hedefe yönelik mutfak atölyemizde bazı iyileştirmeler ve geliştirmeler yapacağız.

Okuldan mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda da sorun yaşamamakta. Burası bilginin işe dönüştüğü gerçek bir üretim ortamı. Öğrencilerimiz gerçek bir üretim ortamında yetiştiği için aranılan meslek lisesi mezunu oluyor. Yüzde 100 istihdamla güzel yerlerde çalışıyor. Önemli işletmelere, otellere gittiğimizde orada çalışanların kendi öğrencilerimiz olduğunu görünce yaptığımız işin de karşılığını almış oluyoruz.”

Öğrencilerden Arda Şen de mutfakta üretim ortamını görüp, işin inceliklerini öğrendiğini söyledi.

Önemli tecrübeler kazanarak okuldan mezun olacağını belirten Şen, “Burada usta öğreticilerle işin mutfağında çalışmak benim için çok faydalı oluyor. Teknik tecrübe kazanıyoruz. İleride üniversitede yine bu bölümde okumayı düşünüyorum. Arkadaşlarıma da lisemi tavsiye ediyorum. Çünkü burada meslek kazanacaklar.” diye konuştu. (AA)