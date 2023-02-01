‘Harvard olmak için 250 yıl beklemeyeceğiz’

Karadenizli bir köy çocuğuydu. Okumak için her gün 4 km yürüyüp gaz lambası ışığında ders yaptı. Kurduğu Bahçeşehir Üniversitesi 25 yılda dünyanın en iyi ilk 500’ü içine girdi. Enver Yücel, “Harvard olmak için 250 yıl beklemeyeceğiz” dedi.

Sultan UÇAR

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Bahçeşehir Üniversitesi, 25 yılda dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girdi

Enver Yücel kimdir?

Fındık tüccarı Hüseyin Yücel ve Fadime Yücel'in 6 çocuğundan biri olarak Giresun – Piraziz'e bağlı Şeyhli Köyü'nde 1957'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Şeyhli Köyü'nde bitirdi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni yatılı okudu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik bölümünü bitirdi. Üniversite öğrencisiyken yardımcı öğretmen, çaycı, temizlikçi olarak Uğur Dershanesi'nde çalışma hayatına atıldı.

Cumhurbaşkanları merhum Süleyman Demirel ve Rauf Denktaş'ın 1998'de açtığı Bahçeşehir Üniversitesi, 25. kuruluş yıl dönümünü 18 Ocak'ta kutladı. THE 2023 sıralamasında, Türkiye'deki üniversiteler içinde 5. ve ‘Endüstriyel Kazanç' alanında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi sıralamasında 374. olmayı başardı.

ÖMRÜNÜ ADADI

25 yıl gibi kısa bir sürede yakalanan global başarının perde arkasını araladığımızda, ABD'den Kanada'ya 6 ülkede üniversite kurup, Afrika'dan Almanya'ya okullar açan ve Türkiye'nin 7 bölgesinde on binlerce öğrenciye eğitim veren Enver Yücel ismi çıktı. BM Eğitim Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel (65), hayatının eğitimle iç içe geçen 58 yılını ve hayallerini SÖZCÜ'ye anlattı:

58 YILLIK BİRİKİM

“Giresun'un Piraziz ilçesi, Şeyhli Köyü'nde doğdum. Bir Karadeniz çocuğu olarak, gözümü fındık bahçesinde açtım. Doğduğum günden beri çalışıyorum. 50 yıldır BUEK grubu lideriyim. 65 yıllık ömrümün, 58 yılı eğitimle iç içeydi. Bir köy çocuğu olarak, çocukluğumda çok zorluk yaşadım. Ödevlerimi gaz lambasında yapıp, okulun sobasını yakmak için elimde bir odunla her gün 3-4 km yürüyerek okula giderdim. Dünyadaki bütün çocukların, bizim yaşadığımız zorlukları yaşamaması için nitelikli eğitimi şimdi Amerika'dan Afrika'ya dünyanın her yerine götürüyoruz.”

“ÜLKEME BORÇLUYUM”

“Bizim tek işimiz eğitim. Hem öğrendim, hem öğrettim. Memleketime ve insanlığa faydalı yararlı şeyler bırakabilirsem, hele ki ülkemin ihtiyacı olan bir konuda faydam olursa, dünyadaki en mutlu insan olurum. Bizim gençlerimiz de, en nitelikli eğitime layık ve yabancı ülke çocuklarının gerisinde olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde, geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla 25 yıl önce Bahçeşehir Üniversitesi'ni kurarak çıktığımız bu yolda, üniversitemizle cumhuriyetin çeyrek asrına eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zor günlerimiz elbette oldu, yılmadık. Başarıyı ülke sevgime borçluyum. Ülkemiz varsa, biz varız.”

“HEDEFE ULAŞTIK”

“1998'deki açılışımıza Demirel ve Denktaş da geldi. Çok kısa sürede dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi içinde olacağımızı anlatıp, ‘Harvard, olmak için iki yüz elli yıl bekleyemeyiz' dedim. Yine diyorum. Demirel, ‘Enver Yücel, bir iddiada bulundu. Herkes şahit olsun. Çok çalışacaklarına inanıyorum ama ben bu iddianın takipçisi olacağım' dedi. Ne mutlu ki, hedefe ulaştık. Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu THE 2023'e göre Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler içinde 5'inci ve dünyadaki üniversiteler sıralamasında ilk 500'e, 374. sıradan girdi.”

“HAYATTAKİ ŞANSIM EŞİM”

“Hayatta en zor zamanlarımda en büyük destekçim, İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan iş arkadaşım ve eşim Semra Yücel. Bana her daim destek oldu. ‘İyi ki hayat bizi karşılaştırmış, evlenmişiz' der ve kendimi çok şanslı hissederim.”

DÜNYA KÜÇÜK BİR KÖY

“Gelecek için ne yapabiliriz? sorusunun cevabı için çalışıyoruz. Ülkemiz dışında insanlığa yararlı olmak için ABD'den Afrika'ya eğitim götürdük. Dünyanın herhangi bir yerindeki olay için, ‘Artık bizi ilgilendirmez' diyemeyiz. Dünya küçük bir köy ve bunu salgında gördük. Küçük bir virüs, insanlığı eve hapsetti. Dünyanın herhangi bir yerindeki problem hepimizin problemi olmak zorunda.”

HAYALLERiM VAR

“Yaşanabilir dünya için yapmak istediklerim, hayallerim var. Günde 5 saat uyur, düşünür, araştırırım. Yaratıcı, yenilikçi çalışmalar, enerji sistemleri, mekatronik, yapay zeka, büyük veri, yazılım gibi alanlarda, Türkiye'de ilk kez bölüm açan üniversiteyiz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, bütün dünyaya anlatmak istiyorum. Dünya barışı için insanlara birlikte yaşam kültürünü eğitimle kazandırmayı çok değerli buluyorum.”

CUMHURiYETiN 100. YILINA ÖZEL 100 DOKTORA BURSU

BAU, 25. yılına özel olarak, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Doktora Bursu” projesini hayata geçirerek, 100 adaya tam doktora bursu verecek. Başvurular, başladı.