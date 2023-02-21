Hatay depremleri sonrası Mersin’de eğitim öğretime 1 gün ara
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler birçok ilde hissedildi.
Depremlerin ardından Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
Hatay’daki depremler, Mersin’de de hissedilmişti. AA