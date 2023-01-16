Hutbede ders seçimi yönlendirmesine tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde veliler üzerinden öğrencilere seçmeli ders “yönlendirmesi” yapılmasını istemesine Eğitim-İş Antalya Şubesi’nden tepki geldi.

İsmail AKIN

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Hutbede ders yönlendirmesi yapılmasına tepki gösteren Eğitim-İş Antalya – Şubesi basın açıklaması yaptı.

“TEK BİR CENNET GARENTİSİ VERİLMEDİĞİ KALMIŞ”

“Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak önce okul gruplarında öğretmenlere ve onların vasıtaları ile de öğrenci ve velilere gönderilmesi istenen video ile geçtiğimiz Cuma günü cuma hutbesinde sanki üzerine vazifeymiş gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın velilere ders seçimi konusunda yönlendirme yapmaya çalışması bu konuda adeta bir kuşatma yapıldığının göstergesidir” denilen açıklamada;

“Eğitim-öğretim alanına müdahil olmaya çalışan Diyanet’e, birçoğu kaçak olan cemaat yurtlarında yapılan saçma uygulamalar, taciz ve tecavüzlere karşı çıkmasını, kamu kaynaklarının kişilerin çıkarlarına göre harcanmaması gerektiği, adam kayırma, haksızlık, adaletsizlik, yolsuzluk gibi konularda da doğru dürüst açıklamalar yapmalarını ve hutbeler vermelerini tavsiye ediyoruz.

Bu kadar haksızlık ve sapkınlığın yaşandığı bir dönemde kafasını kuma gömen bu kurumumuz, bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, siyasetin elinde bir silaha dönüşmüştür. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ise hazırladığı videodan sanki ders seçimi dini ağırlıklı derslerden yapılırsa bütün mesele çözülecek gibi bir çıkarım yapmak mümkün. Seçilecek dersleri kendince tek tek tanıtan videoda bir tek cennet garantisi verilmediği kalmış tabiri caizse. Bu dersleri almayan birinin ahlaklı olmasının zor olduğuna inanası geliyor videoyu izleyen bir insanın” ifadelerine yer verildi.

“KİMSE ZORLANMAMALIDIR”

Laik eğitimin önemine vurgu yapılan açıklamasın devamında ise; Baskı ve yönlendirmelere karşı mücadelemiz sürecek. Yıllardır tartışma konusu olmuş, son yıllarda baskı unsuruna dönüşmüş ve eğitimin paydaşları arasında ismi ‘zorunlu seçmeli ders’e çıkmış olan bu lafta seçmeli uygulamada ise zorunlu hale gelmiş bu dersler konusu artık bir çözüme kavuşturulmalıdır.

Seçmeli dersler yönetmelik gereği öğrenci ve velinin isteği doğrultusunda yapılmalıdır. Fazla seçen yok, öğretmen yok, kaynak eksik, fiziki şartlar uygun değil gibi saçma gerekçelerle öğrenciler ve veliler istemeye istemeye bu dini ağırlıklı derslerin olduğu dersleri kabul etmektedirler.

Talep olması durumunda tabii ki bu dersler olmalı ancak kimse zorlanmamalıdır. Ders seçimleri yapılırken öğrencinin ilgi ve becerileri dikkate alınarak kendini geliştirebileceği, geleceğine katkı sunacak dersleri seçmesi hepimiz için en doğrusu olacaktır” denildi.