İBB yurtlarına başvurular başladı

İBB, 2023-2024 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. Yurtlara kayıtlar 21 Ağustos itibariyle başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

5 bin 191 yatak kapasitesiyle hizmet verecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yurtlarına başvurular “yurt.ibb.istanbul” web adresinden alınacak.

Başvurularda; öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, ailelerinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması ve 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

Online olarak alınacak başvurular için 7 günlük bir süre tanınacak. Web sitesinde başvuru ekranı 27 Ağustos gece 23.59'a kadar açık olacak. Başvuru sonuçları da yine aynı web sitesinden duyurulacak.

KAYITLAR EYLÜL'DE

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvurularının sonuçlarına 11 Eylül'den sonra yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecek. 15-21 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecek.

Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da web sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.

AYLIK 1300 TL

İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak.

Yurtların bu yılki ücretinin ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil bin 300 TL olması planlanıyor.

3 YENİ YURT AÇILACAK

2021 yılında açtığı yurtlarla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunmaya başlayan İBB, yurt sayısını ve hizmet verdiği öğrenci sayısını bu yıl arttırdı.

3 kız öğrenci yurdunda 622 yatak kapasitesiyle başladığı hizmet ağını genişleten İBB, geçtiğimiz yıl 10 yurda ve 2 bin 800 yatak kapasitesine ulaştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu'nun da açılışını yaparak 2023-2024 akademik yılına hazır hale getiren İBB, 3 yeni yurdu daha hizmete açacak.

Böylece, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından barınma hizmeti sunulacak yurtların sayısı 8'i kız, 6'sı erkek olmak üzere 14'e çıkarken yatak kapasitesi de 5 bin 191 olacak.

Kız öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi 2 bin 849, erkek öğrencilerin yatak kapasitesi ise 2 bin 342 olarak hizmet verecek.

14 YURT BULUNUYOR

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB yurtları şunlar: “Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1, Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2, Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Kız Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu, Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu.”