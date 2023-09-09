iHL’de 32 derslikten 28’i öğrencisizlikten çürüyor

2023-2024 eğitim öğretim yılı, okul mevcudu 11 olan imam hatip, 3 bine çıkan ortaokul ve 5 bin olan ilkokul gerçeğiyle başlıyor. İzmir’deki imam hatipte, öğretmen başına 2 öğrenci düşerken, Ankara’da 80 öğrencili İHL’de, 32 derslikten, 28’i boş kaldı!

Sultan UÇAR

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ne kadar demokratik talep varsa, o kadar açıyoruz” diyerek, son 10 yılda imam hatip sayısında artışı, “Toplumsal talep” olarak açıkladı. Öğrencileri imam hatiplere yönlendirmek için adrese dayalı öğrenci kayıtlarında imam hatip tercih zorunluluğuna değinmedi.

ANADOLU'YU SEÇTİLER

2023-2024 eğitim yılı öğrenci kayıtları bitti. LGS sonuçlarıyla öğrenci alan imam hatip liselerinin kontenjanı doldu. Sınavsız ve puansız öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları dolmadı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, birçok ilde öğrenciler Anadolu liseleri ve klasik ortaokullara kayıt oldu.

8 SINIFTAN 7'Sİ KAPALI

Öğrenci sayısı en düşük imam hatip, İzmir Hacı Şakir Eczacıbaşı İmam Hatip Ortaokulu oldu. 8 derslikli okulun öğrenci mevcudu sadece 11'de kaldı. Öğrenci başına yaklaşık 1 derslik düşen okulda, 8 sınıftan 7'si öğrenci olmadığı için açılamadı.

2 ÖĞRENCİYE 1 ÖĞRETMEN

Okul müdürü de dahil 6 öğretmenin görev yaptığı okulda, öğretmen başına 2 öğrenci düşüyor. İzmir Aliağa Şehit Bahattin Elden Anadolu İHL'nin, 20 derslik olmasına rağmen 105 öğrencisi var. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 10.5 oldu.

ÖĞRENCİLER BAHÇEYE İNERKEN MERDİVENLERDE TENEFFÜS BİTİYOR

Öğretmenler, “Bazı okullar bomboşken okulların çoğunluğu belediye otobüsleri gibi tıkış tıkış oldu. Öğrencilerimiz, 5 dakika teneffüse çıkmak için merdivende sıra beklerken, teneffüs süresi bitiyor. Öğretmenler odasında 1 dakika oturmaya yer yok. Kadrolular oturuyor. Sözleşmeli ve ücretliler ayakta bekliyor” diyor.

MEB'E KOMŞU İHL'LER BOŞ

MEB, başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Çankaya'daki Anadolu liseleri ve İHL'lerin doluluk oranı dikkat çekti. 32 derslikli Çankaya Nurten Uşan Anadolu İHL'de sadece 80 öğrenci varken, aynı ilçede Anadolu liseleri doldu. 24 derslikli Çankaya Süheyl Ünver Anadolu Lisesi'nde 552 öğrenci ve 24 derslikli Çankaya Mutlukent Anadolu Lisesi'nde 755 öğrenci var.

32 DERSLİKTEN 28'i KAPALI

Nurten Uşan Anadolu İHL'de 32 derslik olmasına rağmen sadece 44 öğrencisi vardı. Bu yıl 36 yeni öğrenci kaydı olunca okul mevcudu 80'e çıktı. Sınıf mevcudu 20 kişi olsa bile 32 derslikten 28'i boş kaldı. Derslik başına 2.5 öğrenci düştü.

2645 ÖĞRENCİLİ ANADOLU LİSESİ

İmam hatip ortaokulları ve İHL'ler öğrencisizlikten üst katları öğrenci geçişi ve kullanıma kapattı. Buna karşın İstanbul Sultangazi'deki Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nde 2645 öğrenci, 41 derslikli okulda eğitim almaya çalışıyor.

ANKARA'DAKİ BOŞ İHL'LER

■ Nurten Uşan Anadolu İHL: 80 öğrenci, 14 öğretmen, 32 derslik var.

■ Çankaya Faik Güngör Anadolu İHL: 89 öğrenci, 22 öğretmen, 24 derslik.

■ Şehit Feyza Acısu İmam Hatip Ortaokulu: 79 öğrenci, 17 öğretmen, 18 derslik.

■ Hasan Celal Güzel Anadolu İHL: 136 öğrenci, 16 derslikte okuyor.

İZMİR'DEKİ BOŞ İHL'LER

■ Çeşme İmam Hatip Ortaokulu: 52 öğrenci, 9 öğretmen, 5 derslik.

■ Aliağa Şehit Bahattin Elden Anadolu İHL: 105 öğrenci, 19 öğretmen, 20 derslik.

■ Aliağa Şehit Ahmet Özsoy İHO: 142 öğrenci, 19 öğretmen, 12 derslik.

■ Konak Barsoras Hayrettin İHO: 182 öğrenci, 15 öğretmen, 11 derslik

İSTANBUL'DAKİ BOŞ İHL'LER

■ Göztepe İHL Ortaokulu: 75 öğrenci, 11 derslik ve 12 öğretmen.

■ Kadıköy İHL Ortaokulu: 173 öğrenci, 13 derslik ve 23 öğretmen.

■ Şile İmam Hatip Lisesi: 188 öğrenci, 28 derslik ve 30 öğretmen.

İMAM HATİPE İLANLA ÖĞRENCİ ARANIYOR

İstanbul'da en boş okullardan biri de Şile İmam Hatip Lisesi oldu. Okulda 188 öğrenci, 28 derslik ve 30 öğretmen var. Derslik başına 6.7 öğrenci düşüyor. Öğrenciler 1. katta toplanıyor, üst katlar eğitime kapatıldı. Sınıf mevcutları 15 kişi. Ankara'daki Şehit Feyza Acısu İHO'da 18 derslik ve 79 öğrenci var. Bu okul, “Deneyimli öğretmen kadromuzla, öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz” diyerek, ilana çıktı. İlanda, sınıf mevcutlarının en fazla 15-20 kişi olduğu vurgulandı.

4 BİN 859 ÖĞRENCİLİ İLKOKUL!

İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinde sınıflar boş dururken, İstanbul'da Esenler, Bağcılar, Avcılar gibi ilçelerdeki

ilkokullarda öğrenci sayısı 5 bine yaklaştı.

TAM GÜN UNUTULDU

MEB, 5 yıl önce 2018 yılında tüm okullarda tekli eğitime geçme hedefinden uzaklaştı. Türkiye'de,

5 yıl önce 5300 öğrenci sayısıyla ülkedeki en çok öğrencisi olan okul olma rekoru kıran Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda, bu yıl öğrencilerin bir kısmı başka okula gitti. Okul mevcudu yine de 4 bin 859 gibi çok yüksek bir rakama çıktı.

SAYI 10 ÜLKEYİ GEÇTİ

Avcılar Leyla Bayram İlkokulu öğrenci sayısıyla, dünyada 10 ülke nüfusunu ve Türkiye'de 50 ilçe nüfusunu geçti. 55 derslikli okulda, 144 öğretmen

görev yapıyor.

İstanbul'da bazı okulların öğrenci mevcudu ve derslik sayıları şöyle:

İLKOKUL

■ Avcılar Leyla Bayram İlkokulu:

4859 öğrenci, 55 derslik

■ Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu:

2590 öğrenci, 29 derslik

■ Esenler Kazım Karabekir İlkokulu:

1914 öğrenci, 29 derslik

■ Bağcılar Zeynep Bedia Kılıç

İlkokulu:

1885 öğrenci, 26 derslik

■ Esenler Yunus Emre İlkokulu:

1834 öğrenci, 26 derslik

ORTAOKUL

■ Esenler Menderes Ortaokulu:

2029 öğrenci, 35 derslik

■ Esenler Şehit Sait Ertürk Ortaokulu:

1795 öğrenci, 19 derslik

■ Bağcılar Malazgirt Ortaokulu:

1671 öğrenci, 23 derslik

■ Esenler Fidan Demircioğlu Ortaokulu:

1647 öğrenci 23 derslik

■ Pendik Alemdarpaşa Ortaokulu:

1104 öğrenci, 27 derslik

ORTAÖĞRETİM

■ Sultangazi Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi:

2645 öğrenci, 41 derslik

■ Sultangazi Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi:

1670 öğrenci, 26 derslik

■ Zeytinburnu Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi:

1448 öğrenci, 36 derslik

■ Zeytinburnu İhsan Mermerci Anadolu Lisesi:

1266 öğrenci, 31 derslik

■ Sultangazi Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi: 1209 öğrenci, 28 derslik