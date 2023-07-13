İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesi 2023: Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları
İl içi arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme yapacak öğretmenler il içi başvuruları 13 Temmuzda itibaren alınacak. İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesi 35 farklı il için yayınlandı.
İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesi yayınlandı. Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve ‘diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapmak isteyen öğretmenlerin başvuru tarihleri belli oldu.
İL İÇİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz’da, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.
İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYIMLAYAN İLLER
|Sıra
|İl
|İhtiyaç Listesi Linki
|1
|Amasya
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|2
|Ağrı
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|3
|Antalya
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|4
|Ardahan
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|5
|Bartın
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|6
|Batman
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|7
|Bitlis
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|8
|Bolu
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|9
|Burdur
|TIKLAYINIZ
|10
|Bursa
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|11
|Düzce
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|12
|Erzurum
TIKLAYINIZ
|13
|Eskişehir
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|14
|Gaziantep
TIKLAYINIZ
|15
|Gümüşhane
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|16
|Hakkari
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|17
|Isparta
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|18
|Karabük
TIKLAYINIZ
|19
|Kars
TIKLAYINIZ
|20
|Kocaeli
TIKLAYINIZ
|21
|Kütahya
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|22
|Kırıkkale
TIKLAYINIZ
|23
|Kırklareli
TIKLAYINIZ
|24
|Malatya
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|25
|Mardin
TIKLAYINIZ
|26
|Niğde
TIKLAYINIZ
|27
|Sakarya
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|28
|Siirt
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|29
|Tokat
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|30
|Trabzon
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|31
|Uşak
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|32
|Van
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|33
|Zonguldak
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|34
|Şırnak
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|35
|İstanbul
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