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İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesi 2023: Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları

İl içi arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme yapacak öğretmenler il içi başvuruları 13 Temmuzda itibaren alınacak. İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesi 35 farklı il için yayınlandı.

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İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesi 2023: Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları

İl içi yer değiştirme ihtiyaç listesi yayınlandı. Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve ‘diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapmak isteyen öğretmenlerin başvuru tarihleri belli oldu.

İL İÇİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz’da, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYIMLAYAN İLLER

Sıraİlİhtiyaç Listesi Linki
1Amasya

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2Ağrı

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3Antalya

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4Ardahan

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5Bartın

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6Batman

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7Bitlis

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8Bolu

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9BurdurTIKLAYINIZ
10Bursa

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11Düzce

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12Erzurum

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13Eskişehir

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14Gaziantep

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15Gümüşhane

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16Hakkari

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17Isparta

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18Karabük

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19Kars

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20Kocaeli

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21Kütahya

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22Kırıkkale

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23Kırklareli

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24Malatya

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25Mardin

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26Niğde

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27Sakarya

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28Siirt

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29Tokat

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30Trabzon

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31Uşak

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32Van

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33Zonguldak

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34Şırnak

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35İstanbul

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