İstanbul’da kar tatili olacak mı, Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü okullar tatil mi sorusunun cevabı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehirde Pazar gününden itibaren kar yağışı etkili olacak. İstanbul’da kar yağışının etkisine göre okulların tatil edilip ya da edilmemesi karar verilecek.

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Bir süredir beklenen kar yağışının İstanbul’a Pazar günü gelmesi beklenirken, haftanın son günlerine dek devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da yaşanan kar yağışları nedeniyle okulların tatil olması sonrasında öğrenciler ve veliler bu yıl da tatil olacak mı merak ediyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, Pazar günü sabah 08:00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Kar yağışının etkisine göre okulların tatil edilip ya da edilmemesi karar verilecek.

AKOM UYARIDA BULUNDU

İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

ÖĞLEDEN SONRA FIRTINA VE KAR

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

VALİ YERLİKAYA DA UYARDI: TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli Hemşehrilerim, saat 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul’da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz.