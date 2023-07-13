İYİ Parti’den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki bazı maddelere yönelik iptal kararına ilişkin açıklamada bulundu. Zorlu, “Hükümeti, AYM’nin iptal kararını; öğretmenlik mesleğinin itibarına yaraşır, mesleğin tüm boyutlarını ele alan, çağdaş ve bilimsel temellere dayalı, toplumsal, eğitimsel ve siyasal mutabakatla bir öğretmenlik meslek kanunu oluşturmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki bazı hükümleri Anayasa'ya aykırılık sebebiyle iptal etmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN SORUNLARINI ORTADAN KALDIRMAYACAK”

Zorlu, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* “Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki (ÖMK) bazı hükümleri Anayasa'ya aykırılık sebebiyle iptal ettiği görülmüştür. Her ne kadar gerekçeli karar açıklanmamış olsa da bu durum mevcut haliyle, öğretmenlerimizin sorunlarını ortadan kaldırmayacağı gibi yürürlükteki kanunu uygulama açısından da daha büyük bir karmaşaya itecektir.

“ÖĞRETMENLERİN UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN OLARAK AYRILAMAYACAĞINI DEFALARCA SÖYLEDİK”

* Bu iptal kararı, bizim ÖMK ile ilgili eleştiri ve önerilerimizin yerindeliğinin tescili olmuştur. Zira İYİ Parti olarak ÖMK'ye ilişkin daha ilk tasarı ortaya çıktığı andan itibaren bu tasarının; öğretmenliğin itibarını zedelediğini, öğretmenleri ve öğretmenler odasını ayrıştırdığını, mesleki becerilerinin gelişmesine bir katkı sağlamadığını, öğretmenlerin uzman ve başöğretmen olarak ayrılamayacağın defalarca söyledik.

“HÜKÜMETİN YENİ BİR ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU OLUŞTURMASI İÇİN BİR FIRSAT”

* Bununla birlikte Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Kasım 2022 tarihinde ilgili kanunun iptal edilerek ihtiyaca uygun yeni bir kanun hazırlanması gerektiğini ilan etmişti. Hükümeti, AYM'nin iptal kararını; öğretmenlik mesleğinin itibarına yaraşır, mesleğin tüm boyutlarını ele alan, çağdaş ve bilimsel temellere dayalı, toplumsal, eğitimsel ve siyasal mutabakatla bir öğretmenlik meslek kanunu oluşturmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye davet ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimizin yanındayız! Kamuoyuna saygılarımızla.”