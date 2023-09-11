İYİ Partililerden Milli Eğitim önünde eylem

İYİ Parti İstanbul İl örgütü, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

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Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başladı. İYİ Parti İstanbul İl Örgütü de yeni döneme ilişkin Sultanahmet İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in de katıldığı açıklamada, partililer adına hazırlanan ortak açıklamayı İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Aysun Çakmaklı Cevheri okudu. “Andımız”ın okunmasının ardından Cevheri, şunları söyledi:

MÜFREDAT DIŞINDA FAALİYETLERDE BULUNUYORLAR

– 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim bir uzmanlık alanı ve öğretmenlik de bir ihtisas mesleğidir. Pedagojik formasyonu ve lisans eğitimi olmayan kişilerin değişik adlarla veya kaçak yapılar marifetiyle eğitim vermeye kalkıştıklarını dahi biliyor, bunlara göz yumulduğuna da şahit oluyoruz.

– Bilinmelidir ki vakıflar, cemaat, dernek grup ve benzeri din eğitimi veya değerler eğitimi adına MEB müfredatı dışında birtakım faaliyetlerde bulunmak, ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça tehlikelidir.

– Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile Andımız'ın yasaklanması dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın ‘Ne mutlu Türküm diyene' diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin, kimliksiz bir zihniyete sahip, kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır.

ANDIMIZ TEKRAR OKUTULMALI

– Devletimizin hiçbir biriminin olur vermediği, kaçak tanımlamasıyla tarif edilen sözde eğitim ya da barınma merkezlerine, bırakın müsamaha gösterilmesini, derhal kapatılmalarıyla ilgili işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Dernek ve vakıf ağırlıklı eğitim ve yurt merkezlerinin, Türk devleti ve milletinin duyarlıkları doğrultusunda denetlenmeleri sağlanmalı, elbette ki Anayasamızda ve yürürlükteki yasalarımızda ifadesini bulan Türk eğitim sisteminin ilke ve prensiplerine uygunluğu tescil edilmelidir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda, milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan Andımız, tekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır.