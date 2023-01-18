Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Öğrencileri gözü karnelerde…

Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında verilirken, öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor. Öğrenciler dönem boyunca derslerinde gösterdikleri çabanın karşılığı olarak alacağı karneler karnenin ardında 15 günlük tatile çıkacak.

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Eylül ayında açılan okullarda öğrenciler kış tatili öncesinde son gününü yaşıyor. Öğrenciler yıl boyunca derslerinde gösterdikleri çabanın karşılığı olarak karneler alacak. Karneler 20 Ocak tarihinde verilecek. Uzmanlar, karnenin öğrencilerin gelişimini desteleme aracı olarak görülmesi gerektiğini belirterek karneye karşı verilen olumsuz tepkilerin çocukların gelişimine sanıldığından daha fazla zarar verdiğini belirtiyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullarda 20 Ocak tarihinde karneler verilecek. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girecek.

Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor. Karneler okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler tarafından okul müdürlüğünden de alınabiliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

UZMANDAN VELİLERE KARNE TAVSİYELERİ

Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, karne alan öğrenciler ve velilere önerilerde bulundu.

Karne evde aileler tarafından öğrencinin gelişimini destekleme aracı olarak görülmelidir diyen Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, Karne öğrencilerin kendini, potansiyellerini tanıma aracıdır. Hangi ders için ne kadar çalışması gerektiğini hem öğrenciye hem veliye gösteren somut bir göstergedir. Öğrenciyi olumsuz niteliklerle etiketlemek, akranları ile kıyaslamak, cezalar vermek karnenin gelişim izleme ve destekleme amacını ortadan kaldırır. Karneye verilen bu tarz tepkiler nedeniyle öğrencilerin öğrenmeye ve değerlendirilmeye ilişkin olumsuz tutum geliştirmesi akademik gelişimlerine sanıldığından daha büyük zarar verebilir diye konuştu.

ÖĞRENCİNİN BAŞARI ALGISI FARKLI OLABİLİR

Öğrencilerin başarı algısının ebeveynlerinkinden farklı olabileceğini vurgulayan Coşkun, Bu nedenle anne ve babalar çocukları ile başarı konusunda konuşmalılar. Başarıyı nasıl tanımlıyor? Başarı ya da başarısızlık ölçütleri neler? Bunu öğrenmek karneyi değerlendirmek, yeni hedefler belirlemek açısından kritik olabilir dedi.

HEDEF BELİRLEMEK BAŞARININ İLK ADIMIDIR

Çocuk ve ergenlerde hedef oluşturmanın akademik ve sosyal başarıyı elde etmede çok önemli olduğunu kaydeden Yelkin Diker Coşkun, karnenin bir yönüyle de çocukların kendine akademik hedefler koymasına yardımcı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu hedefleri kendi planları doğrultusunda gerçekleştirmek akademik ve sosyal başarıların ilk adımlarıdır. Bu konuda ebeveynler çocukları ile birlikte hareket etmeli, onların hedef oluşturmasını desteklemelidir. Hedefler mutlaka öğrencilerle birlikte oluşturulmalıdır. Çocukların kendi potansiyeline uygun hedefler koyması aileler tarafından teşvik edilmelidir. Örneğin, bir derse ilişkin notunu nasıl gördüğünü anlamak, daha yüksek bir nota dönüştürmek için neler yapması gerektiğine ilişkin bir çalışma planı oluşturmasını sağlamak yani öğrenciyi motive etmek gerekiyor.

OKUL AYNI ZAMANDA SOSYAL GELİŞİM ALANIDIR

Okulun akademik başarının yanında ve hatta daha fazla sosyal gelişimin gerçekleştiği bir yer olduğuna dikkati çeken Coşkun, karnelerin bu anlamda da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Coşkun, Okulun öğrencilere neler kattığını bütünsel olarak değerlendirmek gerekiyor. Sanat, spor ve diğer gelişim alanlarında da başarı hedeflerinin oluşturulması öğrenci kişilik gelişimi için oldukça değerli olacaktır ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DÖNEME HAZIRLIK

Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, ders dönemini tamamlamış öğrencilerin tatili verimli şekilde geçirmesinin önemine işaret etti. Coşkun, Böylece ikinci döneme daha sağlıklı şekilde hazırlık yapılabilir. Tatil, dinlenme, oyun, kısa geziler gibi etkinliklerin dengeli biçimde planlandığı bir zaman olmalı. Öğrencilerin kitap okuma, tiyatro ya da sinemaya gitme gibi kişisel gelişimi destekleyici etkinliklerin içinde bulunması için fırsatlar oluşturulması faydalı olacaktır diye konuştu.