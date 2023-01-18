Kayıp 512 bin çocuk karne alamayacak!

Türkiye’de 280 bini kayıt dışı yani okula hiç kayıt olmamış ve 232 bin 152’si okulu terk eden toplam 512 bin çocuğun nerede olduğunu kimse bilmiyor. Birinci dönem biterken Milli Eğitim Bakanlığı, okula gelmesi için 81 ilde kapı kapı kayıp öğrenci arıyor.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlk ve orta dereceli 70 bin 383 okul, 20 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline giriyor. Örgün öğretimde kayıtlı 17 milyon 417 bin öğrenciden, 18 yaş altında eğitim çağındaki 232 bin 152'si örgün öğretimi terk edip, açık öğretime gitti. İlkokul, ortaokul, lise yaşındaki 280 bin çocuk ise okullara hiç kayıt olmadı.

ÖĞRENCİLER NEREDE?

Kağıt üstünde bile öğrenci olmayan kayıp 280 bin öğrencinin nerede olduğunu MEB bile bilmezken, ‘Kayıt dışı' diye tanımlamakla yetindi. Açık öğretime giden 232 bin 152 öğrenci ve okula hiç gitmeyen 280 bin öğrenciyle birlikte toplam 512 bin 152 öğrenci ortalıkta yok.

EV EV ARIYORLAR

Bakanlık verilerine göre en çok kayıp öğrenci Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve İstanbul'da. MEB şimdi, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden okula hiç gelmeyen öğrenciler tespit etmeye çalışıyor. Rehber öğretmenler, kayıp öğrencileri bulması için görevlendirildi.

ÇOCUK İŞÇİ SAYISI 520 BİN

TÜİK'in son verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin kişi. Nüfusun, 22 milyon 738 bini çocuk. Hanehalkı İşgücü İstatistiği 15-17 yaş arası çocukların iş gücüne katılma oranını yüzde 16.4 gösteriyor. 18 yaş altı, 520 bin çocuk işçi var. 87 bin çocuk ise iş arıyor. 15-17 yaş aralığında, eğitimde ve istihdamda olmayan çocuk nüfus oranı yüzde 9.2'ye çıktı.

ÜLKEDE ÇOCUK NÜFUS AZALIYOR

Türkiye'de 15 yıl önce nüfusun yüzde 31.5'i çocukken, bu oran yüzde 26.9'a geriledi. AB ülkelerinde çocuk nüfus oranı yüzde 18.2'de kaldı.

TÜRKİYE'DE 7.6 MİLYON YOKSUL ÇOCUK VAR!

Okulda olması gereken erkek çocuklarının yüzde 22.9'u, kızların yüzde 9.5'i işe gidiyor. Her 100 erkek çocuğundan 7.4'ü ve her 100 kız çocuğundan 11.2'sini oluşturan 346 bin 135 çocuk ise TÜİK verilerine göre; ne eğitimde, ne de istihdamda yer almıyor. Ülkedeki 22 milyon 738 bin çocuktan yüzde 33.7'si yani 7 milyon 662 bin 807 çocuk, yoksulluk çekiyor.