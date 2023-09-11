Kayseri’de öğrencilerin ‘eğitim’ çilesi: Okul için 50 kilometre…

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kayseri Sarız'a bağlı Yeşilkent Köyü’nde bulunan Şehit Osman Börklüoğlu İlköğretim Okulu ağır hasar aldı. Kapatılan okulun yerine veliler, bölgede daha önce faaliyet gösteren Yeşilkent Dadaloğlu Lisesi’nin tadilatının yapılmasını ve öğrencilerin burada eğitim görmesini istedi. Ancak Milli Eğitim onlara 50 kilometre yol katederek gidebilecekleri bir başka okulu adres gösterdi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 26 bin öğretmen üç aylık yaz tatilinin ardından bugün yeni eğitim öğretim yılına adım attı. Ancak bazı bölgelerde eğitim dönemi aksaklıklarla başladı.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Köyü'nde bulunan Şehit Osman Börklüoğlu İlköğretim Okulu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından aldığı hasar sonucu kapatıldı.

Veliler, bölgede daha önce faaliyet gösteren Yeşilkent Dadaloğlu Lisesi'nin tadilatının yapılmasını ve öğrencilerin burada eğitim görmesini istedi.

İHALEYE KATILIM OLMAMIŞ

Milli Eğitim Bakanlığı Dadaloğlu Lisesi'nin onarımı için ihalenin açıldığı ancak uzaklık gerekçesiyle ihaleye hiçbir firmanın katılmadığı bilgisi verildi. Bakanlık, öğrencilerin yeni öğretim yılı için Sarız ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim görebileceğini kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZ 50 KİLOMETRE YOL YAPMAK ZORUNDA”

Taşımalı eğitimle günlük 50 kilometre mesafeyi gitmek zorunda kalan öğrenciler ve veliler ise duruma tepki gösterdi. Kendi bölgelerindeki okulların eğitime hazır hale gelmesini isteyen bir veli şöyle konuştu:

“Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlköğretim Okulu 2023-2024 eğitim öğretim yılına maalesef başlayamadı. Bunun da sebebi okulun depremde ağır hasar alması. Bizler de öğrencilerimize alternatif olsun diye eski Yeşilkent Dadaloğlu Lisesi'ni yeniden faaliyete geçirmek için elimizden geleni yaptık. Fakat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihaleye hiçbir firmanın girmediğini ve ertelendiğini söyledi. Burada düzeltilmesi gereken ufak tefek işler var. Bizim çocuklarımız, ihale yapılmadığı için günlük 50 kilometre yol yapmak zorunda. Bu nasıl vicdan? Çocuklarımız, karda kışta sabahın karanlığında, yataklarından kalkıp 50 kilometre yol gidecek. Bizler çocuklarımızı ikna edemiyoruz. Devlet büyüklerimizden yetkililerimizden yardım istiyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZ BİR AN ÖNCE YEŞİLKENT'TE EĞİTİME BAŞLAMALI”

Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 6 Şubat depreminin üzerinden 7 ay geçtiğini, geçen sürede hasar alan okul binasının yeni eğitim öğretim dönemine neden hazırlanmadığını sordu. “Bölgedeki alternatif okullara yönelmek varken, çocuklarımıza 50 kilometre yol yaptırmanın gerekçesi nedir?” diye soran Genç, “Depremin üzerinden 7 ay geçti. Bu süre zarfında Yeşilkent Osman Börklüoğlu İlköğretim Okulu'nun akıbetiyle ilgili karar verilmeliydi. Ya okulu yıkıp yeniden yapardınız ya da öğrencileri yakın mesafede eğitimlerine devam edeceği bir yer bulurdunuz. Ancak Milli Eğitim bunları yapmak yerine öğrencilere 50 kilometre yolu çözüm görmüş. Bu çözüm değil aksine çözümsüzlük” ifadelerini kullandı.

GENÇ'TEN BAKAN TEKİN'E SORU ÖNERGESİ

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Genç, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

1- Kayseri İli Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 6 Şubat 2023 günü yaşananlar depremler neticesinde hasar gören Şehit Osman Börklüoğlu İlköğretim Okulu'nun onarımı veya yeniden yapımı hangi gerekçelerle yapılmamıştır?

2- Bölgede faaliyet gösteren Yeşilkent Dadaloğlu Lisesi'nin bakım ve onarım çalışmalarının bugüne kadar yapılmamasının gerekçesi nedir?

3- Yeşilkent Dadaloğlu Lisesi'nin bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili yeniden ihale süreci başlatılacak mıdır?

4- Kayseri İli Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi ve çevresi için yeni bir okul yapım projesi bulunmakta mıdır?