Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak?

Kırtasiye yardımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, eğitim öğretim yılında ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini temin edebilmeleri için yapılıyor. Kırtasiye yardımı başvurusu için başvuru alınmıyor, öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine kırtasiye yardımı yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz ne zaman yatırılacağı açıklanmayan kırtasiye yardımı Eylül ayı içerisinde hesaplara yatması bekleniyor.

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Kırtasiye yardımı, öğretmenlere, öğrencilerine daha iyi imkan sağlamaları için gerekli olan kırtasiye malzemelerini temin edebilmelerinde önemli bir destek oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz ne kadar yatırılacağı açıklanmayan kırtasiye ödeğininin 2023 yılında bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, verilen kırtasiye yardımı geçtiğimiz senelerde Eylül ayının ilk haftasında hesaplara yatırıldı. 2023-2024 Eğitim öğretim yılı için öğretmenlere kırtasiye yardımının da Eylül ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Henüz kırtasiye yardımı ne kadar olarak yatırılacak açıklanmadı ancak bin 400 lira yatırılması bekleniyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı için başvuru şartı bulunmuyor. Eğitim ödeneği YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.

Bunun yanı sıra YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.