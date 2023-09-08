Kırtasiye yardımı ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, öğretmenlerin gözü de hesaplarına yatırılacak kırtasiye yardımına çevrildi. Bu ödeme, öğretmenlerin öğrencilerine kırtasiye malzemeleri almasına yardımcı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz ne zaman yatırılacağı açıklanmayan kırtasiye yardımı Eylül ayı içerisinde hesaplara yatması bekleniyor.

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Kırtasiye yardımı için başvuru alınmıyor, öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine kırtasiye yardımı yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz ne kadar yatırılacağı açıklanmayan kırtasiye ödeğininin 2023 yılında bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, verilen kırtasiye yardımı Eylül'ün ilk haftasında hesaplara yatırılıyor. Henüz kırtasiye yardımı ne kadar olarak yatırılacak açıklanmadı ancak bin 400 lira yatırılması bekleniyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye ayrdımı için başvuru şartı bulunmuyor. Eğitim ödeneği YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.

Bunun yanı sıra YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.