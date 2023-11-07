KPSS ne zaman? KPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihleri açıklandı

Kamu sektöründe çalışmak isteyen memur adaylarının girmesi gereken KPSS için tarihler ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı 2024 sınav takvimi ile “KPSS ne zaman” sorusu yanıt bulurken, başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu.

KPSS NE ZAMAN?

Sınav Adı Tarih KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 14 Temmuz KPSS Alan Bilgisi 20-21 Temmuz KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos KPSS Ön Lisans 1 Eylül KPSS Ortaöğretim 15 Eylül KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim Sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak.