KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS sınav tarihlerini açıkladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), '2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyururken KPSS tarihleri de belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

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ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) aynı güne denk geldiği sınav takvimi geri çekildi. Seçimlerin öne çekilmesiyle birlikte sınav takvimi de netleşti.

KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali

Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ersoy, “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz’da, 2. gün oturumları 30 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos’ta duyurulacak.” bilgilerini paylaştı.

2023’TE YAKLAŞIK 50 SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

“2022’de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum.”

Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi’ne “osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.