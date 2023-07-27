KPSS ÖABT sınav giriş belgesi erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgesi erişime açıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi bu hafta sonu binlerce memur adayının katılımı ile gerçekleştirilecek. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.
SINAV YERİ BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınava giriş belgesi erişime açıldı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos’ta uygulanacak 2023-KPSS ÖABT adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden edinebilecek.
ÖSYM ADAYLARI UYARDI
2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.