KPSS sınav yerleri belli oldu: KPSS giriş belgesi ÖSYM AİS’te

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından yapılan saat bilgilendirmesi şu şekilde;

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.