KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’de KPSS sonuç tarihi…
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) oturumları tamamlandı, adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday yarıştı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç tarihini iple çekiyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 26 Ağustos Cuma günü açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2023 KPSS lisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'nun bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.