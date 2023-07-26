KPSS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında açıklandı

KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü açıklandı. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ulaşabilecek. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 134 bin aday tercih yaparken, yerleştirmesi yapılan kişi sayısı bin 815 oldu.

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KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz. İşte sonuç ekranı…

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.

KPSS TERCİH SONUÇLARINA GÖRE BİN 800 KİŞİ YERLEŞTİ

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS tercih sonuçları sayısal bilgilerine göre lisans türünde tercih yapan aday sayısı 68 bin 978 kişi iken yerleşen aday sayısı 997 oldu.

Önlisans türünde tercih yapan aday sayısı 55 bin 432 iken yerleşen aday sayısı 728 oldu.

Ortaöğretim türünde ise tercih yapan aday sayısı 10 bin 90 iken yerleşen sayısı 90 oldu.

Toplamda 134 bin 800 kişi tercih yaparken yerleşen sayısı ise bin 815 kişi oldu. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 kişilik kaldı.