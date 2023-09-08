KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı?

KYK burs başvurusu, üniversite öğrenimi sırasında maddi destek almak isteyen öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. KYK burs ya da öğrenim kredisi olarak alınabilen maddi destek için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu henüz bir tarih bilgisi paylaşmadı. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da kasım ayının ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

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Üniversitelerde öğrenimlerin başlamasına kısa bir süre kala öğrencilerin KYK bursu ve kredi başvuruları hakkındaki araştırmaları arttı. KYK burs başvurusu henüz başlamadı ancak geçtiğimiz yılki başvurular göz önüne alındığında Kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı.

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Kasım'da başlamış ve 17 Kasım'da bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK’nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

Üniversite kayıt ve ders seçme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KYK burs ve kredi işlemlerinin başlaması için geri sayım başladı. KYK burs ve kredi başvurusunun kasım ayı ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

KYK bursu ve kredisi 2023 yılında lisans öğrencilerine 1250 lira, yüksek lisans öğrencilerine 2500 lira, doktora öğrencilerine 3 bin 750 lira olarak verildi. 2023– 2024 öğrenim yılı için zam yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.