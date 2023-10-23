KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuruları geçtiğimiz günlerde sona eren KYK bursu ve öğrenim kredisi için sonuçlar beklenmeye başlandı. KYK burs sonuçları tarihi açıklanmadı ancak geçtiğimiz yılların tarihleri göz önüne alındığında 2023 yılında sonuçların 30 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Eğitim hayatlarında maddi destek almak isteyen öğrenciler KYK burs veya öğrenim kredisi alabilecek. Başvurusu geçtiğimiz ay sona eren KYK bursu sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz senelerdeki sonuç açıklanma tarihleri ipucu veriyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları için GSB tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz senelerin sonuç açıklama tarihleri göz önüne aldığında sonuçların 30 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.