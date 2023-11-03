KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Burs ve öğrenim kredisi ücretlerinin yükseltildiğinin açıklanmasının ardından öğrenciler "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. KYK burs sonuçları için tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz Kasım ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. KYK bursu 2024 yılı itibariyle hesaplara 2000 lira olarak yatırılacak.

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Bu yıl öğrenim kredisi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler kredi ve bursu zamlı olarak alacak. Başvuruları geçtiğimiz günlerde sona eren KYK bursu ve öğrenim kredisi için sonuçlar beklenmeye başlandı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları için GSB tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz senelerin sonuç açıklama tarihleri göz önüne aldığında sonuçların Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU, KREDİSİ NE KADAR OLDU?

Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya yükseltildi.

12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

Her ay başında öğlencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.