KYK taahhütname nedir, onay nasıl yapılır?
KYK taahhütname, KYK tarafından öğrencilere verilen burs veya kredi hizmetlerinden yararlanacak öğrencilerin imzalaması gereken bir belgedir. KYK burs sonuçları ardından maddi destek almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 19 Kasım 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor. KYK taahhütname belirli tarihlerde e- Devlet üzerinden onaylatılabiliyor.
KYK TAAHHÜTNAME NEDİR?
KYK taahhütnamesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanlarından faydalanmak için imzalanan bir belgedir. Taahhütnamede, öğrencinin eğitim hayatını başarıyla tamamlayacağına, burs veya krediyi amacına uygun kullanacağına, yurtta barınma hakkı varsa yurt kurallarına uyacağına dair taahhütleri yer alır.
KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
KYK bursu veya öğrenin kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylatması gerekiyor.
Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.