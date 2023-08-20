KYK yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Şehir dışında üniversite eğitimi alacak olan öğrenciler KYK yurt başvurusu için tarih araştırmaya başladı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz sene olduğu gibi üniversite kayıtlarının başlamasıyla, yani Ağustos ayının son haftasından itibaren alınmaya başlaması bekleniyor.

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Devlet desteği ile barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusu yapabilecek. Her yıl benzer dönemlerde yapılan KYK yurt başvurusu resmi tarihler henüz açıklanmadı ancak süreç yine e Devlet Kapısı üzerinden takip edilebilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için tarihler henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz üniversite kayıtlarının devam ettiği dönemde 24 Ağustos 2022 günü başlamıştı. Bu yıl da yine Ağustos ayının son haftası içerisinde KYK yurt başvurusunun başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET’TE OLACAK

Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye’de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.