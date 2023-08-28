KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), Türkiye'de yükseköğrenim gören öğrencilerinin bir bölümünün barınma ihtiyacını karşılamak için yurt başvurusu alıyor. Başvuru kısa bir süre önce tarih bilgisi paylaşan KYK 2023-2024 tarihlerini açıklamadı. KYK yurt başvurusu geçtiğimiz sene üniversite kayıtlarının başladığı dönem alınmaya başladı, 2023 yılında da Ağustos ayının son haftasından itibaren alınmaya başlaması bekleniyor.

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Barınma ihtiyacı karşılanarak öğrencilere üniversite yaşamını daha rahat ve verimli bir şekilde sürdürebilme imkanı sunan KYK yurtları için başvuru henüz başlamadı ancak geçmiş dönemlerde açılan başvurular ipucu veriyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için tarihler henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz üniversite kayıtlarının devam ettiği dönemde 24 Ağustos 2022 günü başlamıştı. Bu yıl da yine üniversite kayıtları 28 Ağustos’ta başlayacağı için Ağustos son haftası içerisinde KYK yurt başvurusunun başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET'TE OLACAK

Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan KYK yurtları için ücretler henüz açıklanmadı. KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

KYK yurt ücretinin bu yıl 345 lira ile 750 lira arasında değişmesi bekleniyor.

Resmi olarak açıklanmayan KYK yurt ücretleri sosyal medyada şu şekilde paylaşılıyor;