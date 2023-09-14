KYK yurt kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

KYK yurt kayıtları başladı, öğrencilerin 13 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında ilk kayıt ücretini yatırarak e Devlet üzerinden "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sadece yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler KYK yurt kaydı yaptırırken ilk kayıt ücreti ödeyecek.

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KYK yurt sonuçları ardından kayıt hakkı kazanan öğrencilere 81 il, 260 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Öğrenciler barınma sorunlarına çözüm olarak gördükleri KYK yurt kayıtlarını e Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

KYK yurt kayıtları, İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt kaydı 16 Eylül saat 23.00’a kadar yapılması gerekiyor. İlk kayıt ücretinin yatırılmasının ardından Devlet üzerinden ‘Yurt Kayıt İşlemleri’ menüsünde yer alan “Yurt Taahhütname Onayı”nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İLK KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK YURT ÜCRETİNİ YATIRAN ÖĞRENCİNİN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İŞLEMLERİ TAMAMLAMASI GEREKİYOR?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK KAYIT ÜCRETİNİ ÖDEYEN ANCAK KALMAK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

KAYIT HAKKI KAZANAN ANCAK ÜCRETİ ÖDEMEYENLERE NE YAPMALI?

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.