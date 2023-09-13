KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İpucu veren tarih…

2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçmiş yıllardaki başvuru sonuçları açıklama tarihlerine bakıldığında 13 Eylül ile 15 Eylül günleri arasında açıklanması bekleniyor.

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Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için KYK yurt sonuçları büyük bir merak konusu olabilir. Her yıl binlerce öğrenci, KYK yurtlarına yerleşmek için başvuru yapar ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eder. Peki, KYK yurt sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. GSB tarafından açıklanma tarihi duyurulmazken geçiş dönemlerdekilere yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl KYK başvurusu 28 Ağustos’ta sona ermiş, sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

2023 yılında 2 Eylül tarihinde başvuruların ermesinden dolayı KYK yurt sonuçlarının 11 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

950 BİN YATAK KAPASİTESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da Yurt Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Bak, üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en önemli talebinin barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceklerini söyledi. Bakanlık yurtlarının öğrencilerin evi ve yuvası olduğunu kaydeden Bakan Bak, “Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok” dedi.