KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Üniversite öğrenim gören öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) henüz bir tarih açıklamadı, ancak geçtiğimiz yıllarda sonuçlar genellikle eylül ayının ikinci haftasında açıklanmıştı. Bu nedenle, KYK yurt başvuru sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

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2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı, öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. GSB tarafından açıklanacak olan KYK yurt sonuçları için henüz tarih açıklanmadı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. GSB tarafından açıklanma tarihi duyurulmazken geçiş dönemlerdekilere yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl KYK başvurusu 28 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

2023 yılında 2 Eylül tarihinde başvuruların ermesinden dolayı KYK yurt sonuçlarının 11 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

950 BİN YATAK KAPASİTESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Bak, üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en önemli talebinin barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceklerini söyledi. Bakanlık yurtlarının öğrencilerin evi ve yuvası olduğunu kaydeden Bakan Bak, “Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok” dedi.