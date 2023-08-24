KYK yurt ücreti ne kadar, TİP 1, TİP 2 ücreti belli oldu mu?

KYK yurt ücreti üniversite eğitimi sırasında barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanan KYK yurt tipleri ücret farklılığı gösteriyor. KYK yurt ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında olan yurt ücretinin 2023-2024 öğretim yılında 345 ile 750 lira arasında olması bekleniyor.

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Üniversite öğrenimi için farklı bir şehre gidenlerin tercihi olan KYK yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler ücret bilgisi almak istiyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte belli olması beklenen KYK yurt ücretinin bu yıl yüzde 30-35 oranında zamlanması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan KYK yurtları için ücretler henüz açıklanmadı. KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

KYK yurt ücretinin bu yıl 345 lira ile 750 lira arasında değişmesi bekleniyor.

Resmi olarak açıklanmayan KYK yurt ücretleri sosyal medyada şu şekilde paylaşılıyor;

Tip Ücret | Depozito TİP1 345 lira | 855 lira TİP2 405 lira | 1020 lira TİP3 405 lira | 1020 lira TİP4 480 lira | 1110 lira TİP5 510 lira | 1200 lira TİP6 570 lira | 1365 lira Kıbrıs 750 lira | 1620 lira

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için tarihler henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz üniversite kayıtlarının devam ettiği dönemde 24 Ağustos 2022 günü başlamıştı. Bu yıl da yine Ağustos ayının son haftası içerisinde KYK yurt başvurusunun başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET'TE OLACAK

Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.