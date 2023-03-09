KYK yurt ücretleri iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtları için ödeme yapanları ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir” dedi. AA