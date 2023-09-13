KYK yurt ücretleri ne kadar? TİP 1, TİP 2 KYK yurt ücreti…

Üniversite eğitimini farklı bir şehir alacak olanların tercih ettiği KYK yurtları için kalma hakkı kazanan öğrencilerin yurt ücreti ödemesi gerekiyor. KYK yurt ücretleri 2023 yılında yüzde 30-35 oranında zamlanarak 345 ile 750 lira arasında değişiyor. KYK yurt ücretleri 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak farklılık gösteriyor.

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KYK yurt sonuçları açıklanmasının ardından kayıt hakkı kazanan üniversite öğrencileri yurt ücreti ne kadar merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında olan yurt ücretleri bu yıl yüzde 30 civarında zamlandı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

KYK yurt ücretinin bu yıl 345 lira ile 750 lira arasında değişiyor.

KYK yurt ücretleri şu şekilde paylaşılıyor;

Tip Ücret | Depozito TİP1 345 lira | 855 lira TİP2 405 lira | 1020 lira TİP3 405 lira | 1020 lira TİP4 480 lira | 1110 lira TİP5 510 lira | 1200 lira TİP6 570 lira | 1365 lira Kıbrıs 750 lira | 1620 lira

YURTTA BARINMA HAKKI KAZANAN ANCAK YURTTA KALMAK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI BULUNAN ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.