KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz günler birinci faz yerleştirme sonuçları açıklanan KYK yurt yedek sonuçları ise 18 Eylül Pazartesi ile 21 Eylül Perşembe günü açıklanacak. KYK yurt yedek sonuçları açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, doluluk oranının yüzde 87’ye ulaştığını belirterek, 18 Eylül Pazartesi ve 21 Eylül Perşembe günleri yedek yerleştirme yapılacağını duyurmuştu.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurt yedek sonuçları 18 Eylül Pazartesi ile 21 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sekmesi altında yer alan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” sayfasında sorgulanıyor.

KYK YURT DOLULUK ORANI YÜZDE 87

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurtlara başvuru oranlarını açıklayarak, “İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen; tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'daki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını duyurdu. Başvuruların 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildiğini belirten Bak, “Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde, başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi; gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Yurt kapasitemiz, geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.

2023-2024 yılı yurt başvuruları ‘ilk yerleştirme' oranını açıklayan Bak, “İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen, tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız” diye konuştu. DHA

YURTTA BARINMA HAKKI KAZANAN ANCAK YURTTA KALMAK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.